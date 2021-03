Carini, cambio in Giunta: Valeria Gambino subentra a Daniela Mangano 

Cambio in Giunta a Carini: il sindaco Giovì Monteleone ha nominato Valeria Gambino assessore. Subentra al posto di Daniela Mangano che lo scorso 11 marzo si è dimessa, era in carica dal 29 ottobre 2020. Aveva le deleghe alle Politiche di genere e dell'infanzia, pubblica istruzione, turismo e spettacolo e promozione del territorio. "Urgenti impegni familiari e lavorativi, ai quali - spiega Mangano - vorrei dedicarmi serenamente e con attenzione, non mi permetteranno di mantenere la carica di assessore. Sono davvero orgogliosa di aver fatto parte di questa magnifica squadra al cui vertice c'è un primo cittadino che non si risparmia in nulla, che è sempre attento e pronto a rispondere a tutti per tutto il tempo della sua giornata, che si dedica ai suoi cittadini con le stesse cure e attenzioni che avrebbe un buon padre di famiglia. Una squadra formata da persone preparate, dinamiche e che in questi mesi, mi hanno permesso di dedicarmi al mio incarico in un clima di grande serenità e complicità. Ringrazio - conclude l'assessore uscente - ognuno di voi per tutto il vostro affetto e la vostra disponibilità".

"Grazie per il grande lavoro svolto con un entusiasmo e una grinta tali da coinvolgere tutto il mondo della scuola, delle famiglie e delle associazioni riuscendo ad alleviare il momento triste dettato dalla pandemia. Sicuri che troverà il tempo per collaborare ancora con noi, con la fantasia e la solarità che la caratterizzano, le auguriamo un mondo di bene e la salutiamo con un abbraccio affettuoso", le parole scelte dal primo cittadino per salutare l'ex assessore. La nuova arrivata Valeria Gambino è stata eletta consigliere comunale durante le ultime elezioni, ma ha poi rinunciato alla carica. Domani il primo cittadino le attribuirà le deleghe.