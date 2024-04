Carini, Gianfranco Patorno nominato commissario cittadino della Democrazia cristiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gianfranco Patorno è stato nominato commissario della Democrazia cristiana a Carini. La nomina gli è stata conferita da Santi Bellomare, segretario provinciale del partito. "E' per me motivo di grande orgoglio rappresentare la Dc a Carini, in questo preciso momento storico - dichiara Patorno -. Con grande entusiasmo, metto al servizio del partito il mio impegno politico, condividendone i valori. Ringrazio per la fiducia accordatami il segretario provinciale Santi Bellomare ed il segretario nazionale Totò Cuffaro".