Dalla mobilità all'intelligenza artificiale, Lagalla conferma i 4 esperti

Il sindaco Roberto Lagalla ha rinnovato fino al 30 giugno 2024 l'incarico ai quattro esperti, di cui ognuno dei Comuni sopra i 250 mila abitanti può dotarsi. Confermati i docenti universitari Clara Celauro, Giuseppe Lo Re, Marina Nicolosi e l'avvocato Lucio Geraci.

Quanto percepiranno

Il rinnovo è arrivato attraverso una determina dello scorso 21 dicembre predisposta dal capo di gabinetto Sergio Pollicita e sottoscritta da Lagalla. I quattro, nominati nella scorsa primavera, che hanno avuto un compenso di 25 mila euro per il 2023, percepiranno adesso 15 mila euro per i primi sei mesi dell'anno che sta per arrivare.

Di cosa si occuperanno

Clara Celauro coadiuverà il sindaco nella programmazione e nell’indirizzo delle azioni per l'attuazione del programma sui temi delle infrastrutture di trasporto per la mobilità urbana sostenibile, con particolare riguardo alle infrastrutture per il trasporto pubblico di massa, agli interventi sulla rete stradale urbana e allo sviluppo delle reti per la mobilità dolce e sostenibile a valere su fondi nazionali.

Giuseppe Lo Re affiancherà Lagalla sui temi dell’innovazione e della semplificazione digitale dei servizi per i cittadini e le imprese operanti sul territorio comunale, attraverso l’elaborazione di pareri sulle possibilità di adozione di strumenti di intelligenza artificiale, implementando contemporaneamente le più recenti tecniche di cybersicurezza a salvaguardia del patrimonio informativo dell’amministrazione e attraverso l’elaborazione di pareri sulle possibilità di accedere ai relativi finanziamenti a valere su fondi extracomunali.

Lucio Geraci supporterà il primo cittadino sulla gestione delle aziende partecipate attraverso l’elaborazione

di pareri in ambito societario (ad esempio: affidamenti in house e contratti di servizio con società partecipate), corredate di riferimenti legislativi ed orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in ambito di processi di esternalizzazione dei servizi comunali e global service, in ambito di prevenzione e risoluzione di contenziosi, civili ed amministrativi, al fine di eliminare o mitigare il rischio di danni patrimoniali.



A Marina Nicolosi il compito di collaborare col sindaco nella programmazione e nell’indirizzo delle azioni che riguardano le problematiche di diritto del lavoro relative alle politiche delle risorse umane.