Forza Italia, il movimento femminile nomina le coordinatrici a Carini e Corleone

Giovanna Cantavenera e Maria Di Leo entrano a far parte di Azzurro Donna. Il coordinatore regionale del partito Gianfranco Miccichè: “Forza Italia prosegue nella valorizzazione delle donne in politica”

Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, ha nominato le coordinatrici a Carini e Corleone. Si tratta rispettivamente di Giovanna Cantavenera, avvocato, e Maria Di Leo, dottore forestale. “Si tratta - commenta la coordinatrice provinciale di Palermo, Lietta Barraja – di professioniste serie e preparate che sono quotidianamente impegnate in politica e nelle attività sociali”. “La loro presenza - dice Maria Antonietta Testone, coordinatrice regionale di Azzurro Donna - è un ulteriore arricchimento per il movimento femminile e per Forza Italia, ed entrambe rappresentano un importante tassello per il gruppo politico palermitano. Sono certa che porteranno avanti un costruttivo lavoro nell'interesse della collettività”.

“Forza Italia – afferma il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè - è un partito che ha sempre valorizzato le donne. Credo che sia molto importante coinvolgere il mondo femminile in qualsiasi attività professionale, e naturalmente anche in politica, e poter contare in questo valore aggiunto significa non rinunciare ad una parte del capitale umano”.