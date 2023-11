Congresso regionale Psi, Oddo riconfermato segretario

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nino Oddo è stato riconfermato Segretario Regionale del Psi Siciliano. Un congresso vero, quello socialista, che ha registrato la presenza del segretario nazionale Enzo Maraio e dell ex Sottosegretario agli Esteri Bobo Craxi. Il segretario Oddo ha messo in campo la proposta socialista per battere il centrodestra ed il governo di Renato Schifani. “Dobbiamo – ha sottolineato – unire tutte le forze che si oppongono al governo siciliano. Il Psi punta ad un tavolo di confronto per definire un programma condiviso”.

Oddo ha anche indicato le priorità: “La sanità siciliana è fuori controllo. Il sistema rifiuti è fermo alla questione termovalorizzatori. Siamo ancora fermi al dibattito aperto durante la presidenza di Totò Cuffaro. Le infrastrutture sono inesistenti”. “Serve – ha aggiunto Oddo – una coalizione ampia che non può essere costruita a sei mesi dalle elezioni e che non deve avere la solita puzza sotto il naso che la sinistra ha espresso più volte, pagando poi un prezzo politico ed elettorale”. Lo strumento per raggiungere l’unità delle opposizioni potrebbe passare dagli Stati Generali dello schieramento. Il congresso regionale socialista ha dato il via libera al nuovo gruppo dirigente con l’elezione della direzione, della commissione di garanzia e la scelta dei componenti della segreteria che affiancheranno Oddo in questa nuova fase politica.

Segreteria regionale Psi Salvatore Bevilacqua, Roberto Pulizzi, Giuseppe D’Antona, Katy Marino, Antonio Consentino, Vita Barbera, Ulisse Signorelli. Direzione regionale Psi Giuseppe Benenati, Armando Fiorilla, Salvatore Galluffo, Carlo Li Puma, Salvatore Colicchia, Guido Clemente, Dino Manzo, Sabrina Turano, Andrea Simonte, Ignazio Grimaldi, Lucia Cerniglia, Roberto Messina, Andrea Zichichi, Saverio Ficarra, Calogero Vitellaro, Vincenzo Capizzi, Laura Crisafi, Cosimo Recupero, Luca Ballatore, Anna Misiti, Franco Spedale, Angelo Vassallo, Santo Vasta, Michele Di Pasquale, Piero Lo Nigro, Cristian Bosco. Commissione di garanzia Psi Domenico Falzone, Amedeo Gitto, Alessandro Bafumo, Salvatore Battaglia, Daniele Navetta, Francesco Leone, Nino Galfano.