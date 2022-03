Circoscrizioni e decentramento, Nicolao: "La nuova Amministrazione faccia scelte coraggiose"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Nell’auspicio che possa essere Francesco Miceli il nuovo sindaco di Palermo, è necessario considerare le circoscrizioni come veri e propri organi istituzionali - dice il Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - dove attuare un vero e concreto decentramento. E' propedeutico discutere, stilare e sottoscrivere prima delle elezioni un programma che vada verso la direzione di riconoscimenti in favore delle circoscrizioni è importante attribuire autorevolezza e partecipazione attiva, e non solo indicativa. Sarebbe importante destinare alle otto circoscrizioni degli uffici che comprendano squadre e responsabili di polizia municipale, viabilità Amg, Amap, Amat e Rap. Per applicare il vero decentramento il nuovo sindaco dovrà avere il coraggio di dare alle circoscrizioni l’autonomia necessaria - conclude Nicolao - per rendere operative le delibere del consiglio, infatti, sono centinaia le proposte ancora in attesa di risposte".