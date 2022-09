Da governatore a senatore: Musumeci lascia Palermo e vola a Roma

Il governatore dell’Isola uscente, Nello Musumeci, è di fatto stato eletto al Senato per Fratelli d’Italia quando si stanno ultimando le sezioni da scrutinare. A Catania, in particolare, si è infatti ‘consumato’ il big match tra lo stesso Musumeci e Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina e candidato alla presidenza della Regione Sicilia.

Secondo i risultati parziali, il governatore uscente Musumeci ha superato quota 90 mila preferenze di coalizione di centrodestra. Il governatore uscente triplica di fatto il risultato conseguito dal leader di ‘Sud Chiama Nord’ De Luca, al momento a 37 mila preferenze e in terza posizione. Seconda in questo momento Giuseppina Rannone, esponente del M5S.

"Vincere le elezioni nazionali nel tempo di una crisi economica, di una guerra dentro i confini dell'Europa e, speriamo, nella coda finale di una emergenza sanitaria globale, è una responsabilità infinita. Giorgia Meloni sarà all'altezza di questa sfida che, tra le sue emergenze, ha il Mezzogiorno e la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, esponente di FdI in Sicilia. "Sono contento per l'affermazione di FdI e per l'elezione del presidente Musumeci e di tutti i nostri rappresentanti al parlamento nazionale", aggiunge Razza, che è uno dei fedelissimi del governatore siciliano.