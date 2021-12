Migranti, Musumeci attacca: "Il ministro Lamorgese ha alzato bandiera bianca"

"L'Europa non ha nessun interesse sul Mediterraneo, l'Europa non ha una politica per il Mediterraneo, l'Europa non ha una politica estera". La dura presa di posizione è del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervendo ad Atreju, la manifestazione promossa da Fdi.

"La mia regione - ha detto - è a 147 km dall'Africa, la stessa distanza che c'è tra Milano e Genova. Per noi questo non è un tema da tavola rotonda, noi viviamo giorno per giorno questo tormento, un tormento per noi riceventi e un tormento per questa gente che diventa carne da macello, pegno umano nelle mani di delinquenti, sui quali nessuno interviene. Sono stanco nel pensare che il ministro Lamorgese possa cogliere un appello. Ho capito che il ministro ha alzato bandiera bianca".

Per Musumeci "Nonostante l'autorevolezza del premier Draghi, i Consigli Ue di giugno e di ottobre, che avrebbero dovuto porre come prioritario il tema dell'immigrazione, si sono rivelati un fallimento. I Paesi del nord Europa non hanno nessun interesse (sul tema immigrazione). E' un dramma umano che viviamo noi e che vivono anche i sindaci del centrosinistra. Questa Europa ciarlatana fa finta di guardare al Sud"