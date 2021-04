Nasce "RosaLega": nuovo movimento a sostegno delle donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi a sostegno dei siciliani c'è un nuovo movimento femminile: "RosaLega”. Un progetto nato su iniziativa del gruppo femminile della Lega di Altofonte e subito promosso da Francesca Donato, Europarlamentare Lega – Salvini Premier, che ha dichiarato: "RosaLega è un bocciolo bellissimo che grazie a tante donne potrà diventare uno splendido roseto".

Il movimento nasce dunque in collaborazione con Lega Sicilia Salvini Premier - Altofonte, dove è presente la sua prima sezione. RosaLega nasce per dare voce soprattutto alle donne, ma non solo. Anche gli uomini possono farne parte, per cercare di sostenerle e promuovere il rispetto fra i generi. Il movimento infatti mette a disposizione anche uno sportello d'ascolto per aiutare chiunque ne abbia bisogno e presto sarà presente in più comuni della Sicilia, nella forma di vera e propria associazione culturale. Chiunque voglia fare parte di questo bellissimo progetto può scrivere alla pagina Facebook “RosaLega”. Crescendo “RosaLega” cresce la voce di tutti in ogni sua forma, età e genere.