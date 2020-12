Nasce Mente Pubblica Think Tank: il sindaco di Termini Imerese tra i fondatori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova, l'ex vicesindaco Nino Ginardi (Leonforte) e il consigliere comunale Giuseppe Lipari (Trapani) sono tra i 18 amministratori locali (provenienti da 10 regioni) che il 6 novembre scorso si sono riuniti presso il Salone Estense della Rocca di Lugo (RA) per firmare l'atto costitutivo di Mente Pubblica Think Tank, un centro di analisi, ricerca e progettazione sulle politiche pubbliche. Nonostante il momento di emergenza sanitaria a causa del Covid 19, un gruppo di professionisti (tutti laureati e con esperienza nell'amministrazione degli enti locali) ha deciso di mettere in campo passione, competenze ed entusiasmo con l'obiettivo di costruire un futuro migliore per l'Italia. Lunedì 21 dicembre il think tank si è presentato al pubblico tramite il lancio del sito web.

Nata da un'idea di Nino Ginardi, Mente Pubblica è un'associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dotata di personalità giuridica, con sede legale a Roma e di prossima iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'obiettivo primario di Mente Pubblica è la produzione e la diffusione di proposte su materie di pubblico interesse indirizzate ai policy-maker in ogni livello di governo territoriale, nonché l'elaborazione di soluzioni tecniche orientate al sostegno delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e di altri enti. L'Associazione punta a elaborare progetti funzionali alla crescita complessiva dei territori italiani e al miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini, seguendo i criteri di innovazione, efficienza, eco-sostenibilità ed economicità nell’alveo delle attività di interesse generale previste dal d.lgs. 117/2017.

“Mente Pubblica vuole rappresentare un utile strumento nelle mani di giovani professionisti e amministratori che si sentano prima di tutto cittadini attivi, desiderosi di mettere a disposizione le proprie capacità e competenze al fine di produrre soluzioni innovative ai problemi dei rispettivi territori” dichiarano Nino Ginardi (presidente di Mente Pubblica), Giuseppe Lipari (componente del Comitato scientifico) e Maria Terranova (componente del Comitato etico). “Ci proponiamo come nucleo di pensiero critico e come laboratorio di idee a favore della collettività. Fin da subito ci impegneremo per concretizzare questo obiettivo anche sul territorio siciliano, lavorando a iniziative di utilità sociale e creando un network virtuoso di idee e professionalità".

“A guidare la squadra di Mente Pubblica in Sicilia – annuncia il èresidente Ginardi – sarà il collega Giuseppe Lipari (laureato in Giurisprudenza e consulente delle politiche attive del lavoro) che nelle prossime settimane riceverà l'incarico di Coordinatore regionale. A lui spetterà il delicato ma fondamentale compito di espandere e rafforzare la nostra rete in una regione dalle enormi potenzialità".