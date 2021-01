Palazzo d'Orleans: Musumeci riceve il generale Cavallo, neo comandante interregionale carabinieri

La promessa del governatore: "La Regione continuerà nel quotidiano impegno in materia di sicurezza, predisponendo un sistema di videosorveglianza nelle campagne per scongiurare furti ed episodi di microcriminalità"

Visita di cortesia del nuovo comandante interregionale dei carabinieri “Culqualber”, il generale di Corpo d’armata Gianfranco Cavallo, a Palazzo Orleans. A riceverlo il presidente della Regione, Nello Musumeci. Il neo comandante, accompagnato dal generale di Brigata, Rosario Castello, comandante della Legione Sicilia, era stato in servizio a Palermo negli anni Novanta.

"Musumeci - dicono dalla Regione - ha ringraziato gli alti ufficiali per la visita e nel corso del colloquio ha manifestato l’esigenza di una vigilanza particolarmente attenta nelle aree rurali del territorio, ricevendo rassicurazioni, in tal senso, di un potenziamento del servizio di vigilanza da parte dell’Arma nelle campagne".

"La Regione Siciliana, per parte sua - ha detto Musumeci - continuerà nel quotidiano impegno in materia di sicurezza, predisponendo un sistema di videosorveglianza nelle campagne per scongiurare furti ed episodi di microcriminalità, attraverso l’utilizzo dei fondi del Pon Sicurezza. Maggiore vigilanza, controllo del territorio e sistemi di videosorveglianza e telecontrollo possono costituire un valido deterrente contro i malviventi".

"Il generale Cavallo - spiegano dalla Regone - ha espresso un apprezzamento nei confronti del governo Musumeci per gli interventi in corso d’opera che riguardano la riqualificazione strutturale delle caserme dei carabinieri nell'Isola".