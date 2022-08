Ora è ufficiale, Musumeci si dimette: "Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le regionali"

Con un video postato su Facebook, il presidente della Regione Nello Musumeci spazza via ogni dubbio e si dimette. "Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le Regionali". Ciò per forza di cose significa che il governatore dovrà lasciare l'incarico prima della scadenza naturale. "E' una decisione meditata, sofferta, che ho adottato pochi minuti fa dopo averci pensato per alcuni giorni", spiega Musumeci.

(Articolo in aggiornamento)