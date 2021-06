Sfiducia al sindaco, parte la raccolta firme: centrodestra spaccato e Caronia lascia Forza Italia

Per depositare la mozione in segreteria generale servono 16 sottoscrizioni; al momento hanno aderito in 4: Scarpinato, Russo, Gelarda e Caronia. Quest'ultima, in aperto dissenso con il capogruppo Tantillo e con il coordinatore regionale Miccichè, dice addio al partito: "Io ho scelto Palermo, c'è invece chi fa la stampella di Orlando"

E' partita la raccolta delle firme per sfiduciare il sindaco Orlando, ma la mozione - a dispetto di quanto comunicato da alcuni consiglieri comunali - non è stata ancora depositata. Per depositarla in segreteria generale servono 16 firme e 24 per far decadere Leoluca Orlando dalla carica di primo cittadino.

La mozione di sfiducia - primi firmatari Francesco Paolo Scarpinato e Mimmo Russo (Fratelli d’Italia), seguiti da Igor Gelarda (Lega) e Marianna Caronia (Forza Italia) - sta creando non poche divisioni all'interno delle opposizioni di centrodestra. Lo dimostrano i distinguo all'interno di Forza Italia, dove ad esempio Caronia e il capogruppo Tantillo sono su posizioni diverse. E nella Lega, con Gelarda che è partito a razzo rispetto ad Anello e alla stessa Figuccia, che comunque ha annunciato la firma. Tiepidi anche i consiglieri di Udc e Diventerà Bellissima. Il centrodestra, che tornerà a riunirsi venerdì, conta 12 consiglieri. Sarà quindi necessario l'apporto di altre forze politiche.

Altre sottoscrizioni dovrebbero arrivare dal gruppo Oso con Giulia Argiroffi e Ugo Forello e da +Europa con Fabrizio Ferrandelli e Cesare Mattaliano. Per avere i numeri in Aula necessari a sfiduciare Orlando risulterà decisiva la posizione di Italia Viva, che a Sala delle Lapidi ha 8 consiglieri.

"Il nostro partito è fedele alla parola data ai palermitani. Avevamo annunciato la mozione di sfiducia e adesso è realtà: ci appelliamo ai consiglieri comunali di buona volontà e che hanno a cuore le sorti della nostra città perché firmino la mozione e consentano di mandare a casa questa amministrazione comunale, la peggiore di sempre. Orlando dice che non si dimetterà mai? Lo sfiduceremo noi, consentendo ai cittadini di tornare a votare per liberarsi di questa giunta. Ci auguriamo inoltre che tutto il centrodestra firmi la mozione, senza tatticismi o timori di andare alle urne". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Paolo Scarpinato e il consigliere Mimmo Russo, che hanno raccolto l'assist del collega di partito Stefano Santoro.

All'appello ha subito risposto Igor Gelarda: "Ho agito secondo a coscienza - dice il consigliere leghista -. Ieri il sindaco ha chiaramente detto che non si dimetterà e a questo punto la sfiducia è diventata un atto dovuto per Palermo e per i palermitani. Ci sono oltre 900 bare da seppellire, tonnellate di spazzatura per strada, centinaia di chilometri di manto stradale abbandonati e i ponti da troppi anni privi di manutenzione che mi hanno obbligato a farlo. A chiederlo sono i palermitani stufi dell’abbandono e della arroganza del sindaco. Ai colleghi consiglieri l’invito a fare l’unica scelta di amore e coerenza per Palermo: mandare a casa Orlando".

La spaccatura in Forza Italia sulla mozione di sfiducia induce Marianna Caronia a lasciare il parito: "Io - afferma in una nota - scelgo Palermo. La mozione di sfiducia a Orlando, che con altri consiglieri ho firmato stamattina, è finalmente un elemento di chiarezza, che costringe tutti ad assumersi le proprie responsabilità di fronte ai palermitani. Serve anche a rendere chiaro chi è davvero opposizione e chi è la stampella di Orlando. Prendo atto che anche Forza Italia, vuole condannare la città ad essere governata da Orlando per un altro anno, a differenza di chi vuole, come me, mandare presto a casa questa Giunta per tutti i danni che ha arrecato e potrebbe continuare ad arrecare ai palermitani".

Il riferimento, neanche troppo velato, è alla posizione assunta dal capogruppo Giulio Tantillo. Ma ce n'è anche per il coordinatore siciliano Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars. "Non mi stupisce - prosegue Caronia - che da mesi Forza Italia, anche al massimo livello regionale e all'Ars, abbia palesemente voltato le spalle a Palermo. A questo punto non posso che lasciare il partito e proseguire la battaglia per contribuire senza impedimenti a liberare questa nostra martoriata città. Se infatti Orlando resterà un altro anno potranno solo aggravarsi i problemi che egli stesso e la sua amministrazione hanno causato e di cui si rendono corresponsabili anche coloro che vorrebbero impedire che si metta fine a questa terribile agonia. E di questo saranno responsabili coloro che, anche dentro Forza Italia, continuano a far di tutto per tenere Orlando ancora in sella. Mi auguro che ciò non accada. O si è con Orlando o si è con Palermo".