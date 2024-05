Mozione sulla Ztl a Barcarello, D'Asta: "Ci dissociamo, il capogruppo di Forza Italia ha agito in autonomia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Forza Italia si dissocia dalla votazione della mozione sulla pedonalizzazione e sulla Ztl a Barcarello a partire dal primo giugno. Non l'abbiamo mai firmata, il capogruppo di Forza Italia ha agito in totale autonomia". A scriverlo in una nota è Salvo D'Asta, consigliere azzurro della settima circoscrizione, secondo cui la posizione assunta da Ferdinando Cusimano "sarà oggetto di dibattito all'interno del partito".

"Era necessario, come fra l'altro suggerito da un consigliere durante il dibattito d'Aula, un confronto tra tutte le parti in causa: cittadini, residenti, commercianti e associazioni territoriali per un'attenta ed oculata valutazione di impatto ambientale e di viabilità. Motivo per cui il primo emendamento sottoposto dal capogruppo di Forza Italia è stato bocciato e nel giorno seguente la maggioranza dei componenti di Forza Italia ha abbandonato l'Aula", spiega D'Asta, ripercorrendo quanto accaduto.

"L'invito dei componenti di Forza Italia rivolto alla commissione consiliare competente del Consiglio comunale - conclude D'Asta - è quello di indire un'assemblea cittadina per ascoltare la popolazione anche nelle sue forme associative e individuare un percorso condiviso".