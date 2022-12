Diritto alla casa e legge nazionale di bilancio, la mozione al Consiglio della consigliera Di Gangi

Diritto alla casa e legge nazionale di bilancio. E' questo l'oggetto della mozione che la consigliera comunale Mariangela Di Gangi ha presentato oggi in Consiglio comunale, chiedendo a Sala delle Lapidi di assumere una posizione precisa su questo problema. "La destra al Governo del paese conferma la propria vocazione da Robin Hood al contrario, che ruba ai poveri per dare ai ricchi. Non si spiega altrimenti la proposta del Governo Meloni di azzerare del tutto i fondi nazionali destinati al contributo sociale per gli affitti e per la morosità incolpevole" afferma.

"Un problema che riguarda migliaia di famiglie anche nella nostra città, vittime incolpevoli della crisi e su cui oggi pende la spada di Damocle di un possibile sfratto - spiega ancora Di Gangi -. La mozione ricorda che secondo l’Istat circa il 45% delle famiglie in affitto, cioè quasi un quinto di tutta la popolazione residente, vivono o sono a rischio di povertà assoluta".

Se approvato dal Consiglio comunale, l’atto politico impegnerà il sindaco a farsi promotore, anche attraverso l’Anci di una iniziativa nei confronti del Governo e del Parlamento nazionale "per reintegrare ed aumentare adeguatamente la dotazione finanziaria almeno su base triennale del fondo sociale per l’affitto e del fondo per la morosità incolpevole" per modificare le norme su Imu e cedolare secca per favorire quei proprietari che affittano a canone concordato e penalizzare coloro che lasciano sfitti i propri immobili e, infine perché sia creato un fondo "pluriennale destinato ai Comuni e agli enti gestori di edilizia pubblica per l'acquisto di unità immobiliari vuote e al recupero di case popolari oggi inutilizzate per mancanza di manutenzioni straordinarie".