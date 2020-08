La raccolta differenziata per combattere le discariche, assemblea di strada alla Kalsa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Oggi la prima circoscrizione ha approvato la mozione che prevede nelle prossime settimane - dice il vice presidente Antonio Nicolao - un confronto in strada con alcuni residenti della Kalsa. Un'assemblea di strada esattamente come le tantissime che si sono svolte nei quartieri della prima circoscrizione negli ultimi 3 anni e che hanno come metodo quello dell'ascolto dei residenti e l'obiettivo di provare a mettere in piedi iniziative che possano avviare progetti di miglioramento. In questo caso l'assemblea mira a sensibilizzare l'importanza della differenziata e a provare a sconfiggere l'abbandono. Le discariche che si formano regolarmente in piazza Carlo Ventimiglia e via Santa Teresa, sono simili a tante altre presenti in alcuni siti del centro storico e non è concepibile che la Rap pulisca e il giorno dopo la discarica torni ad essere presente. La delibera prevede l'invito del comitato Kalsa, dei residenti, dell'assessore al ramo Sergio Marino, del presidente della commissione attività produttive e del direttore della Rap".

