Movimento Libertas, formato il direttivo provinciale di Palermo

Le nomine di Segretario Politico e di Segretario Organizzativo della Provincia di Palermo arrivano dal Segretario Nazionale Gallina Giovanni che, in accordo con il presidente Antonio Fierro e al Direttivo Regionale ha affidato la costruzione del partito all’ex Assessore-Vice Sindaco del Comune di Carini Marcello Lentini e all’ex Presidente del Consiglio e funzionario direttivo della Regione Siciliana Pietro Paolo Pellerito. La dirigenza del MpLibertas non nasconde l’entusiasmo di queste nomine, sia per la figure storiche e il prestigio che rappresentano sia perché era importante partire da Palermo, centro della vita politica.

Stiamo continuando a crescere con entusiasmo, tanti professionisti si stanno mettendo in gioco per la difesa del proprio territorio, con la voglia di trasmettere i valori moderati e civici . Il nostro impegno è quello di essere presenti nel territorio e più vicini ai cittadini. Lo stesso-Gallina- annuncia l’istituzione della scuola di formazione politica: "Questa scuola è il presente e il futuro per gli amministratori , che hanno deciso di mettere se stessi, il loro impegno, la loro passione a disposizione e al servizio delle loro comunità. La politica non si improvvisa!