Movimento Politico Libertas: "Noi contro la disastrosa amministrazione di Palermo"

A Palermo è diventato tutto un caos, problemi su problemi, cantieri aperti e mai conclusi, provocando ingorghi, come ad esempio in viale regione Siciliana all’altezza di piazzale Giotto aperto già da ben 17 mesi con la promessa della riapertura della strada da Novembre 2021 ma ad oggi la strada rimane chiusa e con uno scarico barile imbarazzante. Del problema dei rifiuti con le rispettive tasse aumentate senza però offrire un adeguato servizio in quanto vanificati da un inadeguato controllo e da un servizio discontinuo. Infatti si potrebbero trasformare i rifiuti in risorse giacché i rifiuti ritenuti idonei, vengono trasportati in speciali stabilimenti dove andranno nei termovalorizzatori (inceneritori moderni) generando calore (energia termica) che a sua volta produce vapore, utilizzato poi per generare energia elettrica tramite un generatore elettrico a turbina. Dei cimiteri con 1022 salme lasciate a marcire sotto le intemperie e sotto al sole da oltre 2 anni per la mancanza di posti. Della situazione vergognosa ed intollerabile del forno crematorio che dura ormai da tempo immemore e con un dispendio esoso di fondi quando sarebbe più saggio costruirne uno di nuova generazione, quindi più moderno. Della ZTL scellerata, è inconcepibile che serva solo a fare cassa sulla pelle dei cittadini e commercianti che ha chiuso le vie principali di Palermo facendo chiudere i negozi ormai storici di via Roma. Ci sono due scelte fondamentali da fare nella vita: accettare le condizioni preesistenti o accettare la responsabilità di cambiarle. Libertas accetta questa responsabilità insieme alla Palermo che vuole il cambiamento e che sa di avere un’Alternativa.

Diego Porcarelli, Candidato al Consiglio Comunale di Palermo del Movimento Politico Libertas