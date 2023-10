Movimento italiano per la gentilezza, Natalia Re incontra il presidente dell'Ars

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La presidente del Movimento italiano per la gentilezza, Natalia Re ha incontrato oggi il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno per avviare un' interlocuzione su iniziative da programmare in vista della giornata mondiale della gentilezza, in programma il 13 novembre. "E' stato un incontro proficuo - spiega Re - e ringrazio il presidente Galvagno per la sensibilità e attenzione dimostrata nei confronti delle tematiche sociali legate al movimento".