M5S: "Inceneritori? Non erano previsti nel piano rifiuti. Il governo revochi l’affidamento"

"Inceneritori? Non erano in alcun modo contemplati nel piano rifiuti: il governo revochi l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e successiva gestione di questi impianti". E' questo quanto prevede un ordine del giorno del M5S e del Pd accettato dal governo, che impegna il governo a fare marcia indietro rispetto a quanto annunciato pubblicamente nei giorni scorsi dal presidente della Regione Musumeci.

“Musumeci- dice il deputato M5S Giampiero Trizzino, primo firmatario dell’odg - non può calarli così dall’alto. Non si può giocare con le leggi, ci sono delle regole da rispettare. Se vuole costruire inceneritori al posto delle discariche, deve riscrivere daccapo il piano dei rifiuti, sottoporlo nuovamente al Parlamento e soltanto dopo che tutto l’iter sarà concluso potrà presentare il bando per i termovalorizzatori”.