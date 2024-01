Il Movimento 5 Stelle siciliano in assemblea in vista delle prossime sfide elettorali

Il Movimento 5 Stelle siciliano torna a riunirsi in assemblea nel 2024 con i suoi senatori, deputati, parlamentari regionali, sindaci e assessori, consiglieri comunali, coordinatori provinciali e della regione, alla presenza degli iscritti ai gruppi territoriali. L’incontro si svolgerà a Mazara del Vallo, sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 15.30, all’Hotel Mahara, Lungomare San Vito, 3.

“I prossimi mesi saranno intensi, siamo già al lavoro in Sicilia per preparare le prossime sfide elettorali in vista dell’election day. Come M5S ci faremo trovare pronti per rappresentare i cittadini italiani e combattere al loro fianco nel percorso e nei valori indicati dal presidente Giuseppe Conte”. Lo afferma la senatrice Dolores Bevilacqua, componente del Comitato nazionale per i rapporti territoriali, organo deputato a coordinare le attività relative ai rapporti tra i territori e le articolazioni centrali.

“A fine anno abbiamo costituito in tutta Italia i Gruppi Territoriali del Movimento 5 Stelle. Palermo ha registrato una presenza numerica molto importante rispetto al resto del Paese e contiamo su questa presenza capillare, nel capoluogo siciliano così come in tutta la regione, per dare la nostra risposta politica nell’’esclusivo interesse dei cittadini”. Lo dichiara Steni Di Piazza, coordinatore provinciale di Palermo, già senatore e sottosegretario nel Governo Conte.

“Si tratta di un'assemblea - dice il coordinatore regionale M5S Nuccio Di Paola - che facciamo periodicamente in maniera itinerante per dare modo a tutti gli iscritti Cinquestelle di confrontarsi sulle più importanti tematiche del momento e su progetti comuni. In questo modo diamo a tutti i rappresentanti dei territori la possibilità dire la propria senza costringere nessuno a grossi spostamenti, cosa che la condizione devastante della nostra viabilità rende difficile. Questa assemblea acquista un valore particolare perché vede al centro la tematica dei prossimi appuntamenti elettorali e comunicheremo quali saranno i criteri principali cui saranno ispirate le liste del Movimento".