Movimento 5 Stelle, Aldo Penna eletto rappresentante del gruppo territoriale Palermo centro

Prosegue il processo di strutturazione organizzativa del Movimento 5 Stelle sul territorio provinciale di Palermo. L'ex parlamentare nazionale pentastellato Aldo Penna è stato eletto rappresentante del gruppo territoriale 'Palermo Centro' del Movimento durante la riunione dei militanti del M5S che si è svolta all'Addaura Hotel domenica 12 novembre.

"Il Movimento 5 Stelle – dichiara Penna – vuole continuare a radicarsi sui territori e trasformare la simpatia che si leva da più parti nei suoi confronti in cittadinanza attiva per coinvolgere i cittadini e nella ricerca delle soluzioni ai problemi delle nostre città. Ringrazio il referente regionale del movimento Nuccio Di Paola ed il coordinatore provinciale di Palermo Steni Di Piazza per l'impegno profuso nella costituzione dei gruppi territoriali e la comunità del Movimento 5 Stelle per l'incarico che mi ha voluto affidare".