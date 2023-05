Fermento in Consiglio e nelle circoscrizioni: Rappa "guarda" alla Dc, Federico in rotta con Forza Italia

C'è chi medita un cambio di casacca e chi sarebbe già pronto a farlo. Tra malumori e tentativi di riposizionamento, si registra più di un fermento nella politica cittadina. Tanto che sarebbero imminenti alcuni "movimenti" sia a livello di Consiglio comunale sia nelle circoscrizioni.

Secondo indiscrezioni, a Sala delle Lapidi Giovanna Rappa, eletta con Lavoriamo per Palermo (la lista del sindaco Lagalla) potrebbe rinforzare le fila della Democrazia cristiana. Rappa è stata avvistata a inizio mese al congresso della Dc che si è tenuto a Roma, culminato con l'elezione a segretario nazionale di Totò Cuffaro. Rappa a Roma era con il marito Daniele Ballotta: ex consigliere provinciale, entrato nel Consiglio nazionale della Dc, che sarebbe interessato a candidarsi alla Città metropolitana. In questa chiave andrebbe letto l'eventuale passaggio di Giovanna Rappa alla Dc.

E' data ormai per certa e solo temporamneamente ritardata l'adesione alla Lega, in quota Luca Sammartino (vicepresidente della Regione), dell'assessore al Verde urbano Andrea Mineo, in procinto di lasciare Forza Italia assieme al consigliere comunale Natale Puma, suo fedelissimo. Un movimento questo che potrebbe spegnere le possibilità d'ingresso in Giunta di Alessandro Anello, attuale capogruppo del Carroccio in Consiglio, che si sta guardando attorno in cerca di un migliore posizionamento.

Restando sempre in ambito centrodestra, il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico è in rotta con Forza Italia. Il partito, adesso in mano a Tamajo e Schifani - con il coordinatore cittadino Domenico Macchiarella e quello regionale Marcello Caruso - non avrebbe visto di buon occhio le iniziative che Federico ha condotto sul territorio con esponenti non forzisti. Su tutti quelle con Teresa Leto, consigliera comunale di Fratelli d'Italia, candidata in coppia con Federico alle Comunali del 2017 sotto le insegne di Forza Italia. A ciò si aggiunga il fatto che Federico proviene dall'area di Gianfranco Miccichè, ex coordinatore di Fi in Sicilia, rimasto isolato dopo lo strappo con Schifani.

"Non vengo invitato per tre volte e chiedete dove sono? Vi farò sapere...", ha scritto Federico in un post su Instagram. Il riferimento sarebbe al mancato invito a ben tre riunioni di partito, l'ultima venerdì scorso alla presenza di Macchiarella e Caruso. E non è un caso che, temendo di restare senza solidi riferimenti interni al partito, il consigliere della seconda circoscrizione Eugenio Marchese sia passato dall'ala miccicheiana di Forza Italia a quella che s'identifica nell'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

Alla quinta circoscrizione, infine, prende quota l'adesione a Forza Italia del presidente Andrea Aiello. Per Aiello, eletto con l'Udc ma storicamente vicino all'ex presidente dell'Ars Francesco Cascio, sarebbe un ritorno.