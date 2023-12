Morto Santo Castiglione, ex presidente dell’Ast: "Addio a un protagonista della politica regionale"

Santo Castiglione, ex presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda siciliana trasporti, è morto, per un infarto al miocardio. Aveva 64 anni. Volto politico noto a Catania per essere stato consigliere e assessore al Comune e alla Provincia, Santi Castiglione è stato poi presidente dell'Autorità portuale nel capoluogo etneo. Aveva iniziato la sua attività nel Msi e poi in Alleanza nazionale, ma negli ultimi anni era approdato al Movimento per l'autonomia, partito con cui il figlio Giuseppe Castiglione è stato eletto alle ultime regionali all'Ars.

Tantissimi i messaggi di cordoglio nel mondo della politica siciliana. Così l’assessore regionale Marco Falcone: "Con profondo dolore abbiamo appreso dell’improvvisa scomparsa di Santo Castiglione, protagonista della politica catanese e regionale per tanti anni, amico leale e perbene, persona di grande cuore. Infaticabile, generoso, Castiglione ha dato prova di capacità amministrative e dedizione tutte le volte in cui era stato chiamato a responsabilità pubbliche. Mancherà moltissimo a tutti noi. Al figlio Giuseppe, valido collega in Ars, alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene, sentite e commosse condoglianze".

Queste invece le parole del fondatore del Mpa Raffaele Lombardo: "Un dolore immenso. Non esistono altre parole per definire il sentimento di profonda tristezza dopo la scomparsa improvvisa di Santo Castiglione a cui mi lega una profonda amicizia e una lunghissima collaborazione politica. Assessore insieme a me nella giunta presieduta da Umberto Scapagnini. Da allora un sodalizio fortissimo. La sua esperienza efficiente ed onestissima da Presidente dell’autorità portuale e dell’azienda siciliana trasporti. La sua generosità, la sua umanità lasciano un vuoto incolmabile. Ci stringiamo in questo terribile momento in particolare alla moglie signora Graziella e al figlio Giuseppe nostro deputato regionale”.

In una nota congiunta, deputati, amministratori, esponenti e dirigenti del Mpa, hanno scritto: “I deputati regionali, tutti gli esponenti e amici del Mpa sono sconvolti dalla notizia della scomparsa di Santo Castiglione. Politico di razza e superbo amministratore da sempre vicino al nostro movimento. Un uomo che ha speso la sua vita per il bene di Catania, servendola in diversi ruoli politici e amministrativi. Il nostro pensiero e il nostro abbraccio va al figlio Giuseppe, nostro deputato regionale ma soprattutto amico, alla moglie Graziella e a tutta la famiglia”.

Queste invece le parole dell'ex sindaco di Catania, Salvo Pogliese: "Anche Santo. Anche lui ha deciso di andarsene, all’improvviso, fra una risata fragorosa e quel vocione rauco che annunciava una battuta, un rimprovero affettuoso, o l’ennesima lezione sulla politica cittadina. Santo Castiglione - continua - è stato un innamorato della politica e della nostra Catania, un militante generoso, un amministratore appassionato, un amico vero e sincero, anche quando le strade si sono divise e abbiamo fatto scelte differenti. Ogni incontro era un sorriso e una pacca affettuosa sulle spalle, prima che uno sguardo severo annunciasse che si passava alle discussioni 'serie'. Ci mancherai Santo".