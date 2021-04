E’ morto Gianni Petrotta, fu l'assessore che decise di chiudere il centro alle auto

E’ morto all’età di 88 anni Gianni Petrotta, ex deputato Ars e assessore al Comune di Palermo. Nato a Piana degli Albanesi nel 1932 era stato dirigente Inail. Fu deputato all'Ars dal 1996 al 2001. Prima ancora era stato assessore al Traffico nella giunta della Primavera orlandiana. Fu lui che per primo nel cuore degli anni '80 decise di chiudere il centro alle auto. E Leoluca Orlando oggi non lo ha dimenticato. "Ho appreso poco fa della scomparsa dell’onorevole Gianni Petrotta, che già era stato assessore al Comune – ha commentato il sindaco -. Ho espresso alla famiglia, anche a nome della Giunta comunale, affettuosa vicinanza e condivisione in questo momento di grande dolore".