E' morto Ciriaco De Mita, Orlando: "Addio a uno degli ultimi grandi leader della Democrazia Cristiana"

E' morto Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio, ex segretario della Dc e sindaco di Nusco (Avellino) in carica. De Mita aveva 94 anni. Il decesso è avvenuto la scorsa notte nella clinica Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato dal 5 aprile a seguito di un attacco ischemico che l'aveva costretto in un primo momento al ricovero nell'ospedale Moscati. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

Leoluca Orlando, attraverso una nota, ha espresso il suo cordoglio: "Ciriaco De Mita è stato uno degli ultimi grandi leader della Democrazia Cristiana. In anni difficili per il Paese e per il partito si fece promotore di un rinnovamento osteggiato da tanti. Un rinnovamento che ha portato alla nascita di una nuova classe dirigente che rifiutò e denunciò i legami con poteri del malaffare. Di lui ricordo la grande passione politica e la continuità di un impegno al servizio delle comunità. In questo momento di grande sofferenza esprimo la mia vicinanza alla famiglia".

Così invece il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla: "La scomparsa di Ciriaco De Mita lascia un grande vuoto politico e intellettuale nel nostro Paese. Ho avuto l'onore di conoscerlo, apprezzandone l'acume, l'umanità e la cultura. Un portatore sano di valori democristiani. Mi unisco al dolore della famiglia e delle persone a lui care".