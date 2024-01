Morto a 61 anni l'ex assessore regionale Beppe Spampinato

E' morto ieri l'ex assessore regionale Beppe Spampinato. Avrebbe compiuto 62 anni il prossimo 25 febbraio ed era malato da tempo. Spampinato, avvocato di professione, fu anche assessore regionale al Lavoro della Giunta di Raffaele Lombardo, deputato all'Ars eletto con "La Margherita", vicepresidente provinciale del Coni e capo di Gabinetto del Comune di Catania con la giunta di Enzo Bianco.

L'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo ha espresso così tutto il suo cordoglio: "Grande dolore per l’improvvisa scomparsa di Beppe Spampinato - ha detto -. E’ stato assessore nella Giunta regionale da me presieduta, ma soprattutto mio grande amico. Ricordo la sua mitezza, onestà, competenza, il suo buonsenso, la capacità di trovare ragionando e confrontandosi le migliori soluzioni per i problemi più difficili. Io e i miei cari siamo vicini alla moglie Valentina e alla figlia Sveva".

Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, sulla morte di Beppe Spampinato: "Una notizia che ci lascia tutti sbigottiti e addolorati. Esprimo - dice Barbagallo - a nome mio e di tutto il partito siciliano le condoglianze alla famiglia di Beppe Spampinato, per la sua scomparsa prematura che ci colpisce oltremodo".

Queste le parole del segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, alla notizia della scomparsa di Beppe Spampinato: "Sono profondamente addolorato per la prematura scomparsa del mio buono e generoso amico Beppe Spampinato. Attento e competente dirigente politico, deputato della Sicilia, da assessore regionale ha dato prova di grande capacità amministrativa e lungimiranza. La Democrazia Cristiana esprime cordoglio per la perdita di un uomo dalla grande umanità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze".