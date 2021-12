E' morto Alessio Campione, volto storico della sinistra palermitana

E' morto a Palermo Alessio Campione, 70 anni, volto storico della sinistra palermitana e oggi esponente del movimento +Europa. A dare la notizia sui social è l'amico e collega Fabrizio Ferrandelli: "Grazie dell’amore per la vita e per la politica che ci hai trasmesso, per gli insegnamenti, per averci insegnato a pensare, progettare e a crederci sempre"

"Hai donato generosamente strumenti e tempo ad una generazione politica - prosegue il presidente dell'assemblea nazionale di +Europa - con la pazienza e la lungimiranza di chi sta nel campo per seminare e senza mai preoccuparti di raccogliere per te. La nostra comunità politica è scossa e turbata e ci sono vuoti che nessuno mai riuscirà a colmare".

Campione, già dirigente della Lega delle cooperative e del Psi, era una persona gentile e appassionata. Lascia la moglie Giovanna Fiume, per anni docente di Storia moderna all'Università di Palermo, scrittrice ed esponente dei più importanti movimenti femminili di Palermo; e i figli Chiara e Claudio.

"Esprimo sentito cordoglio per la perdita di un amico, di una persona perbene - scrive in una nota Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva -. Alla moglie, Giovanna Fiume, e ai due figli giungano le mie condoglianze".