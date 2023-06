Leoluca Orlando contro il lutto nazionale per Berlusconi: "No ad autoassoluzione di massa"

"Il doveroso rispetto e il dolore per la morte del presidente Silvio Berlusconi è oggi caratterizzato dalla dichiarazione di lutto nazionale e da una narrazione enfatica utilizzata come una sorta di autoassoluzione di massa per vizi e compromessi in danno di valori della nostra Costituzione". Lo afferma in una nota l'ex sindaco e fondatore della Rete Leoluca Orlando, che interviene così nel dibattito sul lutto nazionale proclamato per l'ex presidente del Consiglio.

I funerali di Stato per Berlusconi si terranno oggi alle 15 nel Duomo di Milano: a celebrarli sarà l'arcivescovo della città meneghina Mario Delpini.. Alle esequie saranno presenti le più alte cariche istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni