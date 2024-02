La morte di Navalny, la proposta di Chinnici: “Gli si intitoli il viale in cui ha sede il consolato russo a Palermo"

“La morte del dissidente russo Alexei Navalny ha colpito profondamente chi crede nei valori della democrazia e della libertà: per onorarne la memoria, chiediamo gli sia intitolato il viale Orfeo, a Mondello, in cui ha sede il Consolato russo in città”. Lo dice il consigliere comunale Dario Chinnici.

“Un gesto che avrebbe un valore simbolico importantissimo - continua Chinnici - e che dovrebbe avvenire in una cerimonia pubblica alla presenza delle istituzioni comunali e regionali: che i rappresentanti del regime russo siano costretti a pronunciare tutti i giorni il nome di Alexei Navalny e comprendano che quel nome, per tutti noi, rappresenta la Russia molto più dei rappresentanti di quel regime”.