Berlusconi, l'essenza della palermitanità e la sentenza di Miccichè: "Forza Italia muore con Silvio"

Che succederà in Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi? Il partito, orfano del suo leader, appare disorientato. Anche in Sicilia e a Palermo: una regione e una città fondamentali nella trentennale stagione politica del Cavaliere. E' ancora presto parlare di fughe ed eventuali cambi di casacca, ma le ripercussioni dopo la morte di Berlusconi saranno inevitabili. A Roma e a cascata a livello locale (Comune e Regione). Le elezioni europee incombono e si fa sentire il "fattore Renzi", diventato collettore di consensi nell'area dei moderati e soprattutto nel bacino forzista, dopo la rottura con Azione di Carlo Calenda.

Gianfranco Miccichè - che di Berlusconi è stato un fedelissimo (sin dai tempi di Publitalia 80, la concessionaria pubblicitaria della Fininvest), ha contribuito a fondare Forza Italia ed è diventato il suo vicerè in Sicilia (titolo che ha perso dopo lo "strappo" con Schifani) - ha sentenziato: "Non ci sarà più Forza Italia. Muore con Silvio. E' un fatto scontato. Il nostro non è un partito da congresso per sapere chi prende la direzione del partito. Assisteremo alla lite su chi è proprietario del simbolo, a chi non lo è, già so come andrà a finire...".

E' la fine di un'epoca. Morto un papa se ne fa un altro. Invece no. In questo caso il proverbio non vale, perché Forza Italia era Berlusconi e Berlusconi era Forza Italia. I forzisti sono chiamati nei prossimi giorni a smentire questo dogma. Il presente è incerto e il futuro tutto da scrivere, a cominciare da ciò che succederà nel governo della Regione guidato da Renato Schifani.

Resta un passato che per Forza Italia in Sicilia e a Palermo è stato costellato di successi elettorali: dalla vittoria nel '94, l'anno della discensa in campo di Berlusconi, al clamoroso 61 a 0 ai danni del centrosinistra alle Politiche del 2001, di cui Gianfranco Miccichè è stato l'artefice, alla doppia sindacatura di Diego Cammarata (2002-2007 e 2007-2012, finita anzitempo per le dimissioni presentate il 16 gennaio), sino ai giorni nostri, cioè al 25 settembre 2022, quando Renato Schifani è stato eletto presidente della Regione. Il primo governatore con la casacca di Forza Italia, partito che su scala regionale ha ottenuto più voti nello schieramento di centrodestra.

La Sicilia è stata storicamente un granaio di voti per Forza Italia. Da sempre culla del voto moderato e laboratorio politico, la Sicilia ha anticipato i trend politici nazionali. Berlusconi lo ha sempre tenuto presente nelle sue strategie, forte anche di un consenso che qui nella nostra città ha fatto breccia ad ogni livello della società: dai notabili al palermitano medio e scendendo giù fino al popolo. Non a caso i suoi comizi sono stati sempre sold out. Ha riempito teatri e palazzetti dello sport, persino la Fiera del Mediterraneo per il decennale di Forza Italia nel 2004. Memorabile il suo "abbiamo già vinto" nella campagna elettorale per le Comunali del 2007, rivolgendosi alla folla accorsa al Palasport di fondo Patti. Berlusconi è stato sempre votato e osannato, anche nella Palermo che per diverse stagioni è stata dominata politicamente da Leoluca Orlando.

Le inchieste giudiziarie, la solida amicizia con l'ex senatore Marcello Dell'Utri, i legami con persone inserite in ambienti mafiosi (leggasi Vittorio Mangano) non hanno ridimensionato né la popolarità né il consenso politico di Berlusconi. Forse perché, al di là dei momenti elettorali, ha rappresentato plasticamente l'essenza di una certa palermitanità. Nel bene e nel male.