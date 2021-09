Lutto nel governo regionale, è morta la mamma dell'assessore Alberto Samonà

"Sono vicino all’assessore ai Beni culturali e Identità siciliana, Alberto Samonà, per la scomparsa della madre, signora Armida Allegra Samonà". Così Gianfranco Miccichè, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, ha formulato le condoglianze all’assessore Samonà per la scomparsa della madre. "Ad Alberto e alla famiglia - ha scritto Miccichè in una nota - giunga il cordoglio personale e dell'intero parlamento siciliano".