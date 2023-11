Montemaggiore Belsito: tre consiglieri comunali aderiscono alla Democrazia Cristiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Il futuro in Comune - Rosario Nasca sindaco" del Comune di Montemaggiore Belsito Mariangela Traina, Margherita Mesi e Giuseppe Cascio aderiscono alla Democrazia Cristiana. Insieme a loro hanno deciso di aderire al progetto anche Rosario Nasca, Fabio Castiglia, Pino Saletta, Calogero Bertolino, Carlo Scaccia, Nico Centanni, Vincenzo Scorsone e Aldo Battaglia. "Abbiamo condiviso con entusiasmo l'adesione al progetto politico della nuova DC perché crediamo fortemente nei principi democratici e cristiani su cui si fondano le basi di un partito politico storico e attuale contemporaneamente, che trae origini dalla dottrina popolare di Don Luigi Sturzo, considerato come uno fra i padri fondatori del pensiero cristiano-democratico", dichiarano i tre consiglieri comunali. "Malgrado gli attacchi che riceviamo quotidianamente, la DC continua ad essere attrattiva e prosegue la sua crescita in tutto il territorio - dichiara il segretario regionale della Democrazia Cristiana, Stefano Cirillo -. Salutiamo con piacere l'ingresso dei tre consiglieri comunali nella famiglia della Democrazia Cristiana. Sappiamo bene che lavoreranno facendo un'opposizione costruttiva, sempre nell'interesse del territorio e dei cittadini. A loro vanno i nostri migliori auguri".