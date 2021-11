Nubifragio di Mondello, a breve i lavori per la messa in sicurezza di via del semaforo

"A breve il corpo forestale regionale avvierà i lavori di messa in sicurezza e il ripristino del manto stradale di via del Semaforo e successivamente, con il coinvolgimento del Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico in Sicilia, verranno avviati i lavori di messa in sicurezza sul costone di Monte Gallo interessato dallo smottamento". Ad annunciarlo il parlamentare regionale Edy Tamajo, componente della commissione Ambiente dell'Ars, che oggi ha effettuato un sopralluogo nella zona assieme alla Protezione civile comunale, il Corpo forestale regionale ed il dipartimento regionale dello Sviluppo rurale.

"Oggi - dice Tamajo - grazie al sopralluogo congiunto da me richiesto si è giunti alla conclusione che bisogna intervenire con urgenza per mettere in sicurezza l'intera zona colpita dal forte nubifragio del 14 ottobre scorso che ha causato uno smottamento danneggiando la sede stradale di via del Semaforo e riversando tonnellate di detriti sulle strade di Partanna Mondello, mettendo a serio rischio l'incolumità dei cittadini. Un segnale di grande senso istituzionale palesato da tutti i soggetti interessati, a dimostrazione che quando si avvia un percorso in totale condivisione di intenti, con il solo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini, si può far cadere il muro della burocrazia".