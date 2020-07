Comune, Fanciuso: "Alla Molara la raccolta differenziata deve essere potenziata"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

2La raccolta differenziata alla Molara si è rivelata un flop e la colpa non è degli incivili". Lo denuncia l'ex consigliere Domenico Fanciuso, per il quale "la gestione della raccolta dei rifiuti differenziati, così come è stata concepita, non è adatta ad una borgata come Molara. Si assiste ogni giorno a sacchetti di spazzatura ovunque, che per fortuna vengono sistematicamente tolti".

"Chiedo all'amministrazione - continua Fanciuso - di rivedere e migliorare il servizio, attraverso il 'porta a porta' consentendo a tutti di differenziare sotto casa, come nel resto della città. Ad oggi, sono presenti diverse segnalazioni di tanti residenti che chiedono di essere raggiunti presso le loro case, in quanto impossibilitati di raggiungere l'unico punto di raccolta che si trova in piazza Molara, senza avere risposta! Il cittadino, anche non incivile, che paga regolarmente la Tari: dove deve gettare la propria immondizia? Ecco anche uno dei tanti motivi, oltre l’inciviltà, per cui vengono a crearsi discariche a cielo aperto. Auspico che si possa prendere in seria considerazione questa proposta".