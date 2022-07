Modesto (Confintesa Corleone): "Troppe opportunità perse per il territorio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ancora una volta l'amministrazione di Corleone perde un'opportunità per rilanciare l'immagine e l’economia del suo territorio. Dopo aver perso il Rally del Conca d'Oro (voglio ricordare che in merito al rally è stata presentata una mozione nell'ottobre del 2019 dal sottoscritto con il gruppo di minoranza e approvata dal consiglio comunale all'unanimità, hanno avuto tutto il tempo necessario per lasciarlo sfuggire) che è stato assegnato a Caltanissetta, questi sono i risultati", dichiara Luigi Modesto, consigliere comunale e responsabile Confintesa Corleone.

"Ieri si è appreso che il Green Valley Festival, manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere a Ficuzza il 24 luglio - continua Modesto - è stata annullata con spostamento a Sciacca. Non entro nel merito, se le autorizzazioni c'erano o meno, ma di certo si doveva pensare ad un piano alternativo, a esempio la piazza Falcone e Borsellino di Corleone (non ha nulla da invidiare a quella di Sciacca), e almeno la nostra città non avrebbe perso un evento così importante e poteva essere un'occasione unica; a questo punto è giusto chi di dovere si assuma le sue responsabilità”,