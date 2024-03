Mobilità sostenibile, la consigliera Tiziana Calabrese (Pd): "In via Roma si può"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Comune di Palermo apre alla nuova proposta giunta dopo le proteste dei ciclisti palermitani sorte a seguito dei provvedimenti che limitano la circolazione dei velocipedi nelle aree del centro storico. "Dopo un incontro in I circoscrizione con l'assessore alla Mobilità Carta, abbiamo ribadito l'interesse, non più rinviabile, per una mobilità sostenibile, green ed economica, attraverso la promozione delle biciclette nelle aree urbane sia per recarsi al lavoro, per accompagnare i figli a scuola, che per usufruirne nel tempo libero" dichiara la Consigliera Pd Tiziana Calabrese.

Diverse le interlocuzioni con associazioni quali, Palermo Mobilita, la Consulta delle biciclette e con rappresentanti di comitati civici quali l'avvocato Vinciguerra. "Auspichiamo - continua Calabrese - che si riesamino le ordinanze permettendo l'ingresso delle biciclette su via Maqueda e si approfondisca la questione sulla corsia ciclabile in via Roma, tra piazza Giulio Cesare e via Cavour, magari inserendo il limite 30 km/h.

Concorde con la proposta della consigliera Calabrese di incrementare le piste ciclabili anche in centro storico, l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta che dichiara di "avere chiesto intanto ai suoi uffici di redigere un progetto di fattibilità e di volere esplorare tutte le possibilità per trovare la migliore soluzione e garantire la sicurezza di tutti".

"Ci auguriamo che, con l'incremento di una rete di piste ciclabili dentro e fuori la città e la crescente necessità di reinventare la mobilità urbana, si contribuisca a un ritorno in voga della bici a Palermo, sia come mezzo di trasporto che come vero e proprio passatempo decretando le piste ciclabili come vero e proprio driver di un rinnovamento urbanistico, sociale e culturale" conclude la consigliera Calabrese.