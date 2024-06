Petralia Soprana, 320 mila euro per la mitigazione idrogeologica: c'è anche il progetto del cimitero

Il Comune di Petralia Soprana ottiene 320 mila euro per la progettazione esecutiva di interventi per la mitigazione idrogeologica. Il finanziamento richiesto per l’annualità 2024 è stato finanziato dal Ministero dell’Interno con decreto del 17 aprile 2024. Nello specifico è stata finanziata la progettazione esecutiva di interventi di messa in sicurezza dell’area cimitero di Petralia Soprana centro (115.083,23 euro), del consolidamento area a monte frazione Raffo e Parco della Memoria (88.772,67 euro) e della progettazione studio di fattibilità tecnico-economica mitigazione rischio idrogeologico area frazione Pianello a valle case Sabatino (118.950,85 euro).

Le somme saranno presto iscritte nel bilancio del Comune e si potrà procedere all’avvio dell’iter amministrativo previsto che sarà eseguito dall’ufficio tecnico guidato dall’architetto Tommaso Librizzi. “Grazie a queste somme possiamo avere dei progetti pronti per essere finanziati. L’attenzione alla sicurezza del territorio - afferma il sindaco Pietro Macaluso - è sempre stata una prerogativa della nostra amministrazione e lo sarà sempre. Il nostro impegno è costante nel seguire tutte le possibili strade al fine di ottenere finanziamenti importanti per il nostro Comune”.