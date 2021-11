Missione Speranza e Carità di Biagio Conte esclusa dalla ex tabella H, Aricò (Db): "Un colpo al cuore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La non ammissione dell'istanza presentata dalla Missione Speranza e Carità” di Biagio Conte per ottenere un contributo regionale è un colpo al cuore. Colpa di una richiesta inoltrata fuori tempo massimo, tuttavia in casi come questi le rigide regole della burocrazia possono e devono fare un passo indietro".

Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di Diventerà Bellissima, aggiungendo: "Pertanto, presenterò personalmente un emendamento in occasione della prossima seduta d'aula in programma martedì per prorogare fino al 30 novembre 2021, chiaramente per tutti, i termini di presentazione delle istanze relative alla ex tabella H. Sono fiducioso che la mia iniziativa sarà condivisa da tutti i gruppi parlamentari".