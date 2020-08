Misilmeri, centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Sucato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il centrodestra è a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Sucato, per una Misilmeri nuova, più moderna e proiettata verso il futuro". È quanto dichiarato dai coordinatori provinciali di Lega, Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima- rispettivamente Alessandro Anello, Raoul Russo ed Angelo Pizzuto- in vista delle prossime elezioni Comunali. "Vogliamo creare valore aggiunto all’interno della coalizione, dando una svolta alla politica amministrativa di Misilmeri, da troppo tempo ripiegata su stessa con l’attuale amministrazione di Sinistra. Il centrodestra di Misilmeri, sostenuto anche da formazioni civiche, si impegnerà per lo sviluppo della città, la crescita ed il rilancio di Misilmeri non soltanto nel panorama locale, la legalità e la sicurezza, il rispetto per l’ambiente ed il territorio, la tutela ed il sostegno della famiglia e delle imprese, la valorizzazione occupazionale e sociale del mondo giovanile misilmerese, oltre che il rilancio del commercio locale e del turismo".