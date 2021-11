VIDEO | Il ministro Cartabia in aula bunker: "Falcone non si è mai eretto a eroe solitario"

In occasione del trentesimo "compleanno" della Dia, la titolare della Giustizia ha parlato dell'importanza di "mettere in comune informazioni investigative" e "dell'uso delle criptovalute da parte dei clan". E ancora: "Non c'è sviluppo senza legalità". Poi ha invitato a vigilare sui fondi del Pnrr