Comune, sì del ministero dell'Interno al piano di riequilibrio: si sbloccano 250 tra assunzioni e stabilizzazioni

Sì del ministero dell'Interno al piano di riequilibrio dei conti del Comune. Il via libera è arrivato ieri nel corso di una seduta straordinaria della commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, che ha anche approvato il nuovo fabbisogno del personale comunale. Si tratta della misura 5 del piano di riequilibrio, che prevede 250 tra nuove assunzioni e stabilizzazioni, così come stabilito nella delibera di Giunta predisposta dall'assessore al ramo Dario Falzone.

Il piano di riequilibrio era stato inizialmente approvato in Consiglio nel gennaio del 2022, su proposta della Giunta Orlando, ma è stato poi modificato dall'amministrazione Lagalla alla luce del nuovo accordo sottoscritto con lo Stato lo scorso gennaio. Accordo che ha permesso al Comune di ottenere un incremento finanziario di 40 milioni per il 2024, oltre ai 180 milioni inizialmente concessi. Il piano di riequilibrio - che potrà essere rimodulato ogni anno e avrà una durata di 10 anni anziché 20 - ha avuto il secondo via libera in Consiglio il 30 giugno scorso e adesso quello del ministero dell'Interno. Il Viminale lo ha trasmesso alla Corte dei conti, chiamata a mettere il secondo sigillo.

Per mettere in ordine il bilancio il Comune ha dovuto incrementare le entrate tributarie: dall'addizionale Irpef (oltre 110 milioni di introiti in più in dieci anni) all'imposta di soggiorno (con una previsione di 20 milioni in più nell'arco di dieci anni). A queste risorse vanno sommati i circa 10 milioni stimati con l'introduzione dei diritti portuali: una nuova tassa che pagheranno i passeggeri che partono dal porto di Palermo (un euro a testa dal 2023 fino al 2028, 1,25 euro dal 2029 al 2031 e 1,50 euro dal 2032 al 2034).