Cefalù proclama il suo minisindaco, la cerimonia al Palazzo Comunale

Cefalù avrà un suo minisindaco e un suo Consiglio Comunale composto da ragazzi e ragazze. La cerimonia di proclamazione si svolgerà sabato 13 maggio alle ore 11 presso la Sala delle Capriate al Municipio. Il regolamento per l’istituzione del minisindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze è stato adottato a inizio aprile con un’apposita delibera consiliare e oggi diventa dunque operativo.

“La partecipazione, l’educazione e il rispetto della Cosa Pubblica – afferma il primo cittadino Daniele Tumminello – sono valori che si imparano da piccoli anche e soprattutto vivendoli in prima persona, come nel caso di questa carica. Siamo lieti che il progetto possa essere andato in porto, anche grazie al fattivo contributo dell’Istituto comprensivo. Crediamo infatti che queste cariche servano a dare uno stimolo verso l’educazione alla legalità e a creare cittadini consapevoli”.