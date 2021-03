Milano Digital Week 2021, all'evento anche l'assessore palermitano Petralia Camassa

L'assessore all'Innovazione Paolo Petralia Camassa ha preso parte alla Milano Digital Week 2021, l'ormai tradizionale manifestazione che verte su innovazione, inclusività, sviluppo sostenibile, uguaglianza, diritti e ambiente.

"Un bel confronto tra diverse realtà, pubbliche e private, sull'opportunità della transizione al digitale - ha detto l'assessore - nel corso del quale ho avuto la possibilità di parlare anche della nostra esperienza della Digital Business Week, co-organizzata insieme a Energia Media e la Business Community Palermo Mediterranea. Oggi - ha continuato Camassa - la sfida del digitale deve coinvolgere e includere il tema della Formazione Digitale, molto più rilevante di tanti altri aspetti legati alla innovazione tecnologica, sia perché consente di essere coscienti dei rischi che il digitale comporta, sia per rendere sostenibile la digitalizzazione nell'ottica della semplificazione degli strumenti di partecipazione e di accesso ai servizi pubblici. La Digital Business Week - ha concluso l'assessore - è stata una straordinaria occasione di #NetWorking che ha posto al centro della discussione modelli innovativi di Smart City, con l'obiettivo di far cogliere le grandi opportunità che il digitale ci offre per uno sviluppo economico nella direzione di una Sicilia Digital Hub. Il mio grazie all'assessora Roberta Cocco del Comune di Milano per l'invito e lo spirito di condivisione".