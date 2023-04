Migranti in aumento del 300%, governo dichiara stato d'emergenza e Schifani plaude: "Intervenga l'Ue"

Il governo nazionale ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per l'eccezionale incremento dei flussi di migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di emergenza - proposto dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci - è sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro e andrà avanti per sei mesi.

Lo stesso Musumeci ha sottolineato "la gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300%. Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo ad un intervento consapevole e responsabile dell’Unione europea".

Soddisfatto il presidente della Regione, Renato Schifani, che in più occasioni aveva richiesto il provvedimento "per affrontare un fenomeno già preoccupante e che non potrà che peggiorare con l'avanzare della bella stagione". "La Regione - ha aggiunto Schifani - sta facendo la propria parte, anche attraverso il dipartimento della Protezione civile regionale, ma necessita di tutto l'aiuto possibile, compreso, al più presto, un intervento concreto e organico da parte dell'Unione europea".

Proprio ieri, nel giorno di Pasquetta, funzionari e volontari della Protezione civile sono intervenuti per allestire due tendostrutture all’interno dell’ex hub vaccinale di via Forcile a San Giuseppe La Rena per accogliere i migranti in arrivo nelle prossime ore a Catania e nella Sicilia orientale.