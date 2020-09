Migranti, Orlando: "Salvini sembra un disco rotto, fa polemica su tutto"

"Le polemiche sono un film già visto, ormai l'ex ministro Salvini sembra un disco rotto: fa polemica su tutto, dimenticando che finalmente l'Italia con le navi-quarantena sta dando una risposta alla sicurezza dei siciliani e dei migranti". A parlare è Leoluca Orlando, a margine della conferenza stampa di presentazione delle attività del Comune inerenti ai festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, negli stessi minuti in cui avviene il trasbordo di 353 migranti dalla Sea Watch 4 alla nave Gnv Allegra nella rada del capoluogo siciliano.

"Non posso che ringraziare il presidente Conte e il governo nazionale che hanno accolto l'appello dei sindaci siciliani - ha aggiunto Orlando - ed è significativo che in questo momento il premier stia incontrando con il governatore Musumeci il sindaco di Lampedusa Martello: un modo per dire che c'è una Sicilia che rifiuta gli slogan che producono soltanto intolleranza, e qualche volta razzismo".

Secondo Orlando, quindi, "mentre va stancamente avanti il disco rotto di Salvini noi, senza polemica, andiamo avanti affermando che tutti abbiamo diritto alla vita e alla salute - ha continuato il sindaco - e che i migranti sono esseri umani: se qualcuno nega questa elementare verità - ha concluso Orlando - probabilmente non merita neanche una replica".