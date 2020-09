Migranti, Musumeci da Conte: "Non mi faccio illusioni"

Al premier Giuseppe Conte e ai membri di governo riuniti a Palazzo Chigi per l'incontro "avanzerò le stesse richieste contenuta con l’ordinanza, vedremo quali saranno le risposte. Se il presidente del Consiglio ci invita, avrà delle risposte da dare. Non ho chiesto poteri speciali, ma di prendere atto dei diritti sanitari dei siciliani e dei migranti in arrivo. Non mi faccio molte illusioni...". Così il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, arrivando a Palazzo Chigi.

Dall'incontro a Palazzo Chigi col premier e diversi membri di governo sull'emergenza migranti "ci aspettiamo tanto, ora vediamo cosa dice il governo". Così il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, arrivando all'incontro. A chi gli domanda se sia d'accordo con Musumeci, il sindaco risponde: "Col governatore ci siamo parlati al telefono, sulla sua ordinanza non si tratta di essere d’accordo o meno ma è senz'altro servita a mettere al centro un problema che finora era rimasto sotto il tappeto".