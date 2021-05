VIDEO | Lamorgese: "Per gestione migranti servono umanità e regole, non può gravare solo sulla Sicilia"

Il ministro dell'Interno, in Prefettura per il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dedica particolare attenzione al tema dell'immigrazione "Fenomeno da governare. Servono interventi di partenariato con i Paesi di partenza, ma anche forme come i corridoi umanitari. Il 'decreto flussi' deve essere rivisto"