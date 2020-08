Migranti, l'appello del Forum antirazzista: "Prorogare i termini per procedure emersione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Forum Antirazzista di Palermo, rete informale che include diverse realtà palermitane e singoli cittadine/i, ha richiesto un incontro urgente con il prefetto iin merito alle procedure di emersione e regolarizzazione previste dalla normativa vigente. Il Forum ha aderito alla Campagna nazionale "Siamo qui - Sanatoria subito" e, insieme a numerose realtà italiane, chiede con forza che siano spostati i termini del decreto "Rilancio" relativamente alle procedure previste all’articolo 103 per l’emersione/regolarizzazione dei migranti presenti sul territorio nazionale dal 15 agosto al 30 settembre, per poter garantire l’accesso alle stesse, data la situazione che a seguire si descrive.

Su tutto il territorio nazionale la Campagna "Siamo qui - Sanatoria Subito" ha già ampiamente dimostrato come il testo della norma sia parziale e deficitario; ulteriore conferma di questo emerge dai dati forniti dal ministero ogni 15 giorni con la pubblicazione dell'andamento delle richieste. Le statistiche permettono solo una prima lettura che però è già significativa: al 31 luglio sono state inviate poco meno di 150 mila domande, di cui l'87% per lavoro domestico (solo 89196 per collaboratore familiare), solamente il 12% per agricoltura, settore che invece secondo le indicazioni del governo avrebbe dovuto essere quello trainante. La situazione in Sicilia è ancora più critica: sono stati inviati 2862 moduli per regolarizzazione di lavoro domestico e 2579 moduli per regolarizzazione di lavoro subordinato di cui 1536 riguardano la sola provincia di Ragusa. I dati su Palermo, sono sconfortanti e dimostrano come questo dispositivo sia del tutto inadatto al nostro territorio. Questi dati riguardano le richieste presentate ma non si sa quante di queste avranno esito positivo. A un impianto normativo insufficiente, si aggiungono le difficoltà di una procedura macchinosa: ancora oggi molti uffici postali non permettono inspiegabilmente di inviare il kit per accedere al secondo canale di emersione e molte persone non riescono ad ottenere i documenti (passaporto o carta di identità equipollente) presso i consolat

Il Forum ribadisce l’inefficacia di questa legge come dispositivo di contrasto al lavoro irregolare. Serve, oggi più che mai, una sanatoria generalizzata ed estesa a tutti i settori. Vogliamo una sanatoria capace di garantire la legalità facendo emergere centinaia di migliaia di persone irregolari, lavoratori e lavoratrici migranti che vivono nel nostro territorio e nella nostra città e che rischiano ogni giorno di essere vittime della criminalità organizzata, costretti a vivere nell'ombra e privi di diritti. Il Forum chiede inoltre l'estensione delle procedure di emersione lavoro a tutti i settori lavorativi, indipendentemente dalla tipologia e dal possesso del permesso di soggiorno. A seguito delle lettere inviate, il Forum confida nella possibilità di avere al più presto l'incontro richiesto. Per contatti email: forumantirazzistapalermo2@gmail.com