Migranti, Gelarda: "Bene ordinanza Musumeci ma vera soluzione è chiudere porti"

"Con il blocco delle tendopoli per l'accoglienza dei migranti, dove il rispetto dei protocolli sanitari è pressoché impossibile, e con l'obbligo di sottoporre al parere delle Asp siciliane la strutturazione di nuovi centri di accoglienza per la quarantena, Musumeci ha posto un freno all'incoscienza del Governo nazionale. Un governo che sembra aver scambiato l'Isola per una colonia". Lo dice il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile Igor Gelarda.

"Ci sono fughe e tentativi di fughe ogni giorno - prosegue il leghista - mentre aumenta il numero dei migranti positivi e di quelli posti in quarantena. Basti pensare all’ hotel San Paolo di Palermo che ora si sta riempiendo di migranti, gli ultimi 15 proprio ieri provenienti da Pozzallo. Le forze dell'ordine sono allo stremo, in difficoltà a gestire un problema che è a metà tra l’ordine pubblico ed i sanitari. Con il rischio essi stessi di contagiarsi come è accaduto a Treviso. Ben venga dunque la decisa presa di posizione del presidente, sempre critico nei confronti delle scelte politiche del governo Conte nella gestione di questa emergenza migranti, e che intende limitare in maniera concreta i danni di questa invasione in atto nella nostra isola. Anche se la vera e unica soluzione è, come sostiene Matteo Salvini e tutta la Lega, la chiusura dei porti".